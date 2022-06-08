Пленный наёмник из Великобритании Эндрю Хилл входил в расчет противотанкового ракетного комплекса.
Добирался на Украину он через Польшу, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По информации разведки, британец причастен к уничтожению российского БТР МТ-ЛБ, ранению троих бойцов ВС РФ и убийству как минимум двоих.
На допросе он рассказал, что у него четверо детей. После службы в ВС Британии в Афганистане работал дизайнером домов, но из-за неустроенности личной жизни и проблем со спиртным он решил поехать на Украину, сообщил собеседник агентства.
Через Киев Хилл направился в Николаев, где жил с 15 другими иностранцами.
При задержании в Херсонской области, кроме паспорта у британца нашли военный билет, выданный командиром украинской ВЧ А3449 в середине марта. Наёмник сразу же начал военную службу — его назначили стрелком в звании "рядовой".
Эндрю Хилл попал в плен после российской контратаки 26 апреля у населённого пункта Александровка.
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