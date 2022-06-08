Все иностранцы и лица без гражданства, которые принимают участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, приняты в добровольном порядке по контракту.
Об этом сказано в заявлении Генштаба Украины.
"Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных сил Украины на которых, в соответствии с положениями Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага”, — написано в сообщении.
В Генштабе ВСУ напомнили, что Женевские конвенции 1949 г. запрещают любые незаконные акты, в том числе насилие, запугивание или бездействие в отношении военнопленных, и обязывают к гуманному обращению с военнослужащими, которые находятся в плену. Несоблюдение норм гуманитарного права является серьёзным нарушением Конвенции.
А тем временем, в ДНР проходит суд над иностранными наёмниками ВСУ, попавшими в плен ВС РФ. Комбатантам грозит смертная казнь.
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