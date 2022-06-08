Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Мезюхо о референдуме в Запорожской области: Вопрос безопасности
В ДНР назначили нового председателя правительства из школы губернаторов
Выбран победитель конкурса по реновации "Горской"
Экс-сотрудник разведки США Саннер заподозрил Киев в сокрытии реальных потерь
Группировка "О" захватила пункты управления ВСУ и вооружение НАТО в Святогорске
Пугачёва защитила Галкина от нападок: "Имеющий уши, да услышит"
GT: в Китае призвали США серьёзно отнестись к предупреждению Путина
Боевики ВСУ в Константиновке оборудовали огневые позиции, не эвакуировав людей
В САР идёт переброска войск к южной границе провинции Идлиб

Киев: иностранцы, воюющие в рядах ВСУ, являются комбатантами

Силовые структуры

Все иностранцы и лица без гражданства, которые принимают участие в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, приняты в добровольном порядке по контракту.

Киев: иностранцы, воюющие в рядах ВСУ, являются комбатантами

Об этом сказано в заявлении Генштаба Украины.

"Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных сил Украины на которых, в соответствии с положениями Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага”, — написано в сообщении.

В Генштабе ВСУ напомнили, что Женевские конвенции 1949 г. запрещают любые незаконные акты, в том числе насилие, запугивание или бездействие в отношении военнопленных, и обязывают к гуманному обращению с военнослужащими, которые находятся в плену. Несоблюдение норм гуманитарного права является серьёзным нарушением Конвенции.

А тем временем, в ДНР проходит суд над иностранными наёмниками ВСУ, попавшими в плен ВС РФ. Комбатантам грозит смертная казнь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Любовь Степушова Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана Любовь Степушова Олег Подгорецкий У России нет идеологии, но есть надежда на советское прошлое Олег Подгорецкий
Силовые структуры
Су-30 ВКС РФ заходит на Ми-14 ВСУ перед его уничтожением над островом Змеиный
Силовые структуры
Аналитик Рожин: задача ВС РФ уничтожить как можно больше живой силы ВСУ
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Последние материалы
В ДНР назначили нового председателя правительства из школы губернаторов
Выбран победитель конкурса по реновации "Горской"
Экс-сотрудник разведки США Саннер заподозрил Киев в сокрытии реальных потерь
Киев: иностранцы, воюющие в рядах ВСУ, являются комбатантами
Группировка "О" захватила пункты управления ВСУ и вооружение НАТО в Святогорске
ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине
Пугачёва защитила Галкина от нападок: "Имеющий уши, да услышит"
GT: в Китае призвали США серьёзно отнестись к предупреждению Путина
Боевики ВСУ в Константиновке оборудовали огневые позиции, не эвакуировав людей
В САР идёт переброска войск к южной границе провинции Идлиб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников