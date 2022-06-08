Наёмников из-за рубежа на николаевском и одесском направлениях координирует Михаил Фролов. Работает он в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
"На направлениях Николаева и Одессы курирует и координирует зарубежных наёмников, воюющих на стороне Украины, офицер воинской части А0515 Главного управления разведки Минобороны Украины Михаил Фролов. У него также есть документы на другое имя", — сообщает собеседник.
Эта информация была установлена в результате показаний наёмника из Великобритании Эндрю Хилла, попавшего в плен российских военных 26 апреля в Херсонской области у населённого пункта Александровка.
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