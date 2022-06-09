Морпех ВСУ признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе 26 февраля

Военнослужащий украинской армии признался, что 26 февраля участвовал в расстреле мирных жителей в Мариуполе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Игоря Вагина, адвоката 25-летнего военного из 36 бригады морских пехотинцев Вооружённых сил Украины Анатолия Перца. Его подзащитный говорит, что выполнял приказ командира.

"У ангара возле магазина мы заметили шесть человек гражданских. Вышли на связь с помощью радиостанции, сообщили. Команда пришла — в живых не оставлять", — рассказывает Перец на допросе.

По его словам, приказ отдавал подполковник Евгений Бова (позывной "Черчилль").

"Мы отработали из стрелкового оружия, автоматов АКС-74М калибра 5,45 мм. Я целился в грудную клетку. Не видел, куда попадал. Люди упали, два человека", - говорит подсудимый.

Морпехи 36 бригады ВСУ находились на мариупольском заводе Ильича и в середине апреля сдались в плен союзным силам освободителей.