Руденко: у боевиков “Азовстали” хватило бы еды и оружия на несколько месяцев

Защитники завода "Азовсталь” могли бы продержаться в осаде в Мариуполе еще несколько месяцев.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

В том, что боевики продержались на металлургическом предприятии столько дней, нет героизма. Журналист российского телевидения рассказал, что побывал на "Азовстали” и посетил бункеры, где сидели нацисты.

У бандеровцев было много воды, еды и оружия. Однако эти люди предпочли сдаться в плен и не хотели держать оборону, отметил военкор. По его словам, боевики "Азова"* и ВСУ понимали, что при любом раскладе их убьют или придётся сдаваться в плен.

"Никакой идеи там не было. Чисто пиар-акция и через них посыл всей молодежи Украины. Мол, нацизм — это хорошо, посмотрите на этих "бравых ребят”. Но у таких рекламных героев, оказывается, слабый дух”, — подытожил Руденко.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.