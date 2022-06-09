Сивков: у России есть средства поражения оружия, которое поставляет Запад Киеву

Военный блок НАТО беспокоит ситуация с артиллерийским вооружением на Украине. Достаточно сложное положение у ВСУ со ствольной артиллерией. Неизвестно, какая часть техники находится в строю, а какую нужно ремонтировать. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, из тех РСЗО, что были в стране на начало специальной военной операции, фактически осталось менее 20 единиц.

Аналитик объяснил, что у России имеется оружие, которое может уничтожить современную тяжёлую технику, поставляемую Западом.

"От американских М-555 в значительной степени отличаются такие системы, как немецкая PzH 2000, словацкая Zuzana 2 — это очень серьёзные машины. У них высокая дальность боя — 40-60 километров. У нас есть средства поражения такого оружия", — заметил Сивков.

Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок назвал три ключевые ошибки, которые допускают ВСУ при использовании РСЗО.