Военный блок НАТО беспокоит ситуация с артиллерийским вооружением на Украине. Достаточно сложное положение у ВСУ со ствольной артиллерией. Неизвестно, какая часть техники находится в строю, а какую нужно ремонтировать. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.
По его словам, из тех РСЗО, что были в стране на начало специальной военной операции, фактически осталось менее 20 единиц.
Аналитик объяснил, что у России имеется оружие, которое может уничтожить современную тяжёлую технику, поставляемую Западом.
"От американских М-555 в значительной степени отличаются такие системы, как немецкая PzH 2000, словацкая Zuzana 2 — это очень серьёзные машины. У них высокая дальность боя — 40-60 километров. У нас есть средства поражения такого оружия", — заметил Сивков.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок назвал три ключевые ошибки, которые допускают ВСУ при использовании РСЗО.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.