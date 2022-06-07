Ходарёнок: ВСУ допускают три ключевые ошибки при использовании РСЗО

Вслед за США о поставке Украине РСЗО M270 объявила Британия. В этом нет ничего удивительного, хотя угроза от М270, как и от любой подобной техники на поле боя, конечно, есть. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Проблема, по его словам, заключается в том, что эти установки необходимо уметь применять. А три ключевых ошибки использования реактивной артиллерии ВСУ уже допустили, считает эксперт.

Он объяснил, что техника работает без прикрытия, без связи, а также часто не имеет возможности для отхода к своим из-за ряда причин.

"Это доказано, в частности, на примере Северодонецка — туда подтянули чешские реактивные системы, аналогичные советским "Градам", но ощутимого результата добиться так и не удалось. Город сдан, ВСУ отходят и теряют людей. Важно не оружие, а то, кто и как им пользуется", — заключил полковник запаса.