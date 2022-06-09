Украинские военные показали РСЗО "Буревой" на базе Tatra

На Украине была замечена реактивная система залпового огня "Буревой". По сути это модификация 220-мм РСЗО БМ-27 "Ураган", установленная на шасси грузовика Tatra. Об этом сообщает ИА "ANNA NEWS".

Известно, что разработка РСЗО "Буревой" велась до конца 2021 года. На вооружение армии всего планировалось поставить 16 таких машин, однако в данный момент ВСУ владеют только одной.

И это, как считают эксперты, может быть только опытным образцом, поскольку каких-либо официальных заявлений относительно внедрения в ВСУ "Буревого" Киев не делал.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в Польше было замечено передвижение американской РСЗО М270 в сторону границы с Украиной. Некоторые тут же предположили, что установка направляется Киеву в качестве обещанной США военной помощи.