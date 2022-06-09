В распоряжение американского издания попал доклад разведки по Украине. Картина для Киева там вырисовывается мрачная, пишет The Independent.
Так, согласно отчёту, у России в 20 раз больше орудий и систем залпового огня в зоне боевых действий и в 40 раз больше боеприпасов. Кроме того, у Киева почти закончились ракеты для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган".
Указывается и на большое превосходство российской армии в воздухе, отмечается, что сбивать самолёты РФ удаётся очень редко.
Противотанковые средства теряют своё значение на данном этапе военных действий, когда решающей стала роль дальнобойной артиллерии, пишет издание.
В результате этого Украина несёт большие потери, участились случаи дезертирства и сдачи в плен. При этом пленных у россиян, по данным разведки, примерно в 10 раз больше, чем у украинцев.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.