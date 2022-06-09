The Independent: отчёт разведки показывает превосходство армии России над ВСУ

В распоряжение американского издания попал доклад разведки по Украине. Картина для Киева там вырисовывается мрачная, пишет The Independent.

Так, согласно отчёту, у России в 20 раз больше орудий и систем залпового огня в зоне боевых действий и в 40 раз больше боеприпасов. Кроме того, у Киева почти закончились ракеты для РСЗО типа "Смерч" и "Ураган".

Указывается и на большое превосходство российской армии в воздухе, отмечается, что сбивать самолёты РФ удаётся очень редко.

Противотанковые средства теряют своё значение на данном этапе военных действий, когда решающей стала роль дальнобойной артиллерии, пишет издание.

В результате этого Украина несёт большие потери, участились случаи дезертирства и сдачи в плен. При этом пленных у россиян, по данным разведки, примерно в 10 раз больше, чем у украинцев.