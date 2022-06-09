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Шрайбман: Лукашенко не отдавал приказ о начале войны с Украиной

Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко не приказывал начать войну с Украиной.

Шрайбман: Лукашенко не отдавал приказ о начале войны с Украиной

Об этом сообщил политолог Артем Шрайбман.

Оппозиционер власти Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что президент страны отдал приказ об отправке армии на Украину.

Но если бы приказ такой был, а его не исполнили, то можно было бы ожидать громких отставок высокопоставленных офицеров, пишет ИА REGNUM. Но генералы на своих постах, хотя Лукашенко после отказов выполнить приказ тут же отправил бы всех в отставку, говорит Шрайбман.

"Лукашенко не мог бы себе позволить не наказать тех, кто отказывается подчиняться его командам", — подчёркивает аналитик.

По его словам, Тихановская, распространяя слухи, или действительно верит в это, или специально придумала (повторяет за кураторами) этот аргумент, чтобы во всеуслышание сказать о том, что общество не поддерживает СВО России на Украине.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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