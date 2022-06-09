Интернациональный легион понёс наибольшие потери в промзоне Северодонецка

За последнее время наёмники на Украине понесли серьёзные потери в ходе боевых действий.

Об этом сообщил пресс-секретарь так называемого Интернационального легиона защитников Украины (ИЛЗУ) Дамиан Магру. Корпус потерял наёмников (официально на Украине называемых “добровольцами”) из Нидерландов, ФРГ, Австралии, Франции, Британию и Грузии.

Легион понёс наибольшие потери в промзоне города Северодонецка. Сейчас это единственная часть города, контролируемая боевиками, пишет “Военное обозрение”.

Накануне "губернатор Луганской области" (киевский режим контролирует чуть более трёх процентов её географической территории) Сергей Гайдай сообщил, что “бои в Северодонецке продолжаются, а ВСУ контролирует промзону”.

Так он опроверг сообщения украинских СМИ, которые утверждали, что боевики "только что отвоевали более половины" Северодонецка.