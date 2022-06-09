Ополченец ДНР рассказал о встрече со своим мучителем: разорвать хотелось

Ополченец из ДНР Виктор Лупаций попал в плен к украинским морпехам. Его попытались жестоко убить, нанесли 9 ударов штык-ножом, однако он выжил и смог выбраться из тюрьмы.

Позже ему удалось встретиться со своим мучителем и посмотреть ему в глаза. Эти кадры показали российские СМИ. Что чувствовал Виктор во время той встречи, он рассказал корреспонденту "Комсомольской правды".

Во время встречи с "Саидом" Виктор внешне выглядел спокойным, но в душе у него поднимались совсем другие чувства.

Если честно, то его хотелось разорвать, приходилось себя сдерживать, было очень тяжело, признался Виктор. Однако было понимание, что сейчас "Саид" пленный, а мы не скоты, как они, добавил он.

По словам военного, он предпочёл бы встретиться с морпехом ещё раз, но в другой ситуации — на поле боя, и уже не смотреть ему в глаза.

Вряд ли "Саид" искренне раскаялся, его реакция, когда он со слезами стал просить прощения, была просто животным страхом за свою шкуру, считает Виктор.