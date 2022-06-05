Убийца-морпех ВСУ в плену встретился со своей жертвой

Украинский морской пехотинец из 36 бригады пытался зарезать пленного солдата армии Донбасса, но тот каким-то чудом остался жив.

Бандеровцы расправились с пленным бойцом Донецкой Народной Республики и выбросили "труп", однако тот чудом остался жив.

Военнослужащий ДНР Виктор получил сильнейшие раны в плену у боевиков киевского режима. Нацисты пробили ему голову, задели мозг и изрезали ополченца штык-ножом: шею, грудь, спину. То, что Виктор остался живым — чудо, говорит медик.

На кадрах можно видеть, как боевик-морпех расплакался, увидев того, кого они жесткого избили и чуть не зарезали.

Сейчас убийца сам находится в плену, где плачет и просит прощения. ВСУшника ждёт трибунал.