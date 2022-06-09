Российский парламентарий Адам Делимханов, который принимал участие в спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, сообщил, что чеченские солдаты будут находиться на территории этой страны и Донбасса до конца миссии.
"Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича (главы Чечни Рамзана Кадырова. — Прим. ред.)", — подчеркнул член Госдумы, слова которого передаёт РИА Новости.
Ранее Делимханов заявил, что военная спецоперация, скорее всего, завершится к концу этого года. Вместе с этим депутат раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского. Он является "наркоманом", отметил парламентарий.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.