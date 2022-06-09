Депутат Делимханов: чеченские бойцы останутся на Украине до конца спецоперации

Российский парламентарий Адам Делимханов, который принимал участие в спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине, сообщил, что чеченские солдаты будут находиться на территории этой страны и Донбасса до конца миссии.

"Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича (главы Чечни Рамзана Кадырова. — Прим. ред.)", — подчеркнул член Госдумы, слова которого передаёт РИА Новости.

Ранее Делимханов заявил, что военная спецоперация, скорее всего, завершится к концу этого года. Вместе с этим депутат раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского. Он является "наркоманом", отметил парламентарий.