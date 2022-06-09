Делимханов: спецоперация РФ на Украине должна завершиться к концу 2022 года

Депутат Госдумы Адам Делимханов выразил надежду на то, что специальная военная операция РФ по демилитаризации Украины завершится к концу 2022 года.

По его словам, на данном этапе говорить об окончании боевых действий ещё рано. Однако парламентарий подчеркнул: к концу года они, скорее всего, прекратятся.

"Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет", — сказал Делимханов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, может ли спецоперация завершиться до конца года.

Он добавил, что сегодня в Киеве сохраняется прежний режим, а государством продолжает руководить Владимир Зеленский. Делимханов убеждён: Украину возглавляет "наркоман", который вместе со своими сторонниками лишь ухудшает положение мирного населения страны.

"Уверен, что всему этому придёт конец, все предпосылки уже есть", — заключил парламентарий.