ВСУ готовят контрудар на севере Харьковской области

Украинские военные готовят контрудар по северу Харьковской области, речь идёт о населённом пункте Казачья Лопань.

"На северном направлении от Харькова происходит ротация войск ВСУ. Обычно после каждой ротации они пытаются штурмовать Казачью Лопань", — сообщает Телеграм-канал "Иди и смотри".

По информации источника канала, после таких штурмов назад обычно едут раненые, которых определяют по больницам небольших городов и в госпитали Харькова.

"Мы мониторили ситуацию в больницах, гражданских врачей из города к ВСУшникам не допускают", — отметил он.

Напомним, на данный момент основные силы ВС Украины сконцентрированы в районе Северодонецка и Харькова. Именно в этих направлениях они хотят пробить брешь в наступательных позициях ВС России. Об этом сообщил бывший министр безопасности ДНР, полковник запаса, командир "Центра" Андрей Пинчук.