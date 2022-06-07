На данный момент основные силы ВС Украины сконцентрированы в районе Северодонецка и Харькова. Именно в этих направлениях они хотят пробить брешь в наступательных позициях ВС России. Об этом сообщает бывший министр безопасности ДНР, полковник запаса, командир "Центра" Андрей Пинчук.
ВСУ хотят пойти в контрнаступление, пытаясь перекинуть понтонные мосты в районе Северского Донца и Харькова. Но массированного боя не будет, считает Пинчук, если удары и будут наноситься, то локально.
"Если посмотреть на карту, то достаточно легко увидеть, где силы сосредоточения накоплены. Это значит, что там есть склады, есть запасы вооружения и боекомплекты, канал логистики, в том числе железнодорожный", — цитирует полковника "Украина.ру".
Вероятно, ВСУ могут сделать некий прорыв в Харькове, Одессе и Днепре, где на первом этапе были сосредоточены силы для обороны. Там же расположены крупные гарнизоны, имеются запасы вооружения и налажены каналы логистики, сообщил Пинчук.
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