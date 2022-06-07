Экс-министр безопасности Пинчук: ВСУ могут ударить локально на трёх направлениях

На данный момент основные силы ВС Украины сконцентрированы в районе Северодонецка и Харькова. Именно в этих направлениях они хотят пробить брешь в наступательных позициях ВС России. Об этом сообщает бывший министр безопасности ДНР, полковник запаса, командир "Центра" Андрей Пинчук.

ВСУ хотят пойти в контрнаступление, пытаясь перекинуть понтонные мосты в районе Северского Донца и Харькова. Но массированного боя не будет, считает Пинчук, если удары и будут наноситься, то локально.

"Если посмотреть на карту, то достаточно легко увидеть, где силы сосредоточения накоплены. Это значит, что там есть склады, есть запасы вооружения и боекомплекты, канал логистики, в том числе железнодорожный", — цитирует полковника "Украина.ру".

Вероятно, ВСУ могут сделать некий прорыв в Харькове, Одессе и Днепре, где на первом этапе были сосредоточены силы для обороны. Там же расположены крупные гарнизоны, имеются запасы вооружения и налажены каналы логистики, сообщил Пинчук.