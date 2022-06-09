Полковник Матвийчук: Украина капитулирует после установления контроля над Киевом

Полковник в запасе Анатолий Матвийчук сделал прогноз относительно сроков капитуляции Украины. Эксперт предположил, что украинское правительство объявит о капитуляции после того, как российские войска установят контроль над столицей Украины.

Эксперт уверен, что именно в направлении Киева и нужно теперь продвигаться Вооружённым силам РФ и ЛДНР.

"Я ранее уже прогнозировал и думаю, что, по логике, взятие левого берега Днепра станет завершением второго этапа спецоперации. Река разделяет страну на две части, это Центральная, Восточная и далее идет Западная Украина. И после мы должны нацеливаться на Киев", — сказал Матвийчук в разговоре с URA. RU.

После завершения второго эиапа спецоперации России следует сосредоточить свои усилия на обезвреживании националистической украинской группироке в Западной Украине. Если всё пройдёт успешно, Киеву ничего не останется, как капитулировать, уверен Матвийчук.

Ранее эксперт уже рассказывал, как продвигается освобождение Донбасса. Матвийчук заявил о практически полной зачистке Северодонецка, планах по взятию Лисичанска, после освобождения которого российской армии можно будет отправляться в Славянск и Краматорск.