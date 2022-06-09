Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после выполнения всех задач спецоперации на Украине можно будет говорить об окончании этой операции.
Ранее в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Адам Делимханов выразил надежду, что спецоперация закончится к концу 2022 года.
"Президент Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции", — так Песков прокомментировал прогноз Делимханова.
Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, будет ли считаться спецоперация успешной, если у власти в Киеве останется нынешний режим во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее Делимханов заявил, что чеченские бойцы будут находиться на территории Украины и Донбасса до конца спецоперации. Также депутат Госдумы выразил уверенность, что украинский лидер является "наркоманом", который ухудшает положение мирного населения Украины.
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