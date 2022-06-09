Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил киевский режим в предательстве

Начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области, руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко принял решение сложить с себя полномочия из-за предательства Киева.

"Я не поддерживаю правительство во главе с Зеленским и Порошенко, а также всё командование ВСУ, так как считаю их марионетками Запада и предателями украинского народа, которые наворовали богатство страны и вывезли за ее пределы", — сказал он российским журналистам.

По словам Бондаренко, командир приказал ему выводить бойцов из Херсона, однако не объяснил, как это сделать без жертв.

Глава подпольной сети теробороны Херсона сообщил, что российская армия обстреливает окраины и центр Херсона, однако украинские средства массовой информации дают людям ложные данные о ситуации в городе.

В СМИ пишут о том, что Вооружённые силы Украины успешно наступают. Бондаренко назвал эту публикации ложью и подчеркнул, что Россия даёт херсонцам "ту заботу, которой не было при прежней херсонской власти". Он выразил уверенность, что у Херсона будет достойное будущее только в составе РФ.

Также Бондаренко призвал украинских военнослужащих, которые находятся в Херсоне, сложить оружие, сдаться и жить нормальной жизнью, поскольку сопротивление бессмысленно.

Ранее российские войска в ходе спецоперации освободили Херсонскую область и часть Запорожья. Теперь эти регионы хотят войти в состав России.