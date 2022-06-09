Удар ВС РФ по заводу "Вистек" в Бахмуте лишил ВСУ возможности закрепиться

Вооружённые силы России (ВС РФ) решили пойти на опережение и нанесли удар по одному из цехов завода "Вистекс" не дав украинским военным там закрепиться.

Пресс-служба местного ГСЧС Украины сообщает, что ВС РФ нанесли удар по бывшему цеху "Победа труда" находящегося на территории завода "Вистек".

Удар ВС РФ по заводу "Вистек" в Бахмуте лишил украинских войск возможности закрепиться на промзоне, как они это любят делать. По некоторым данным, ВСУ размещали на территории завода военную технику, готовясь "оборонять" город. Вероятно, украинские военные хотели сделать из "Вистека" новую "Азовсталь" или "Азот" и прикрываться мирными жителями.

В Сети уже есть фотографии с промзоны, и, судя по ним, разрушения достаточно серьёзные. ВСУ отошли в Покровское, но штурмовые отряды ЧВК "Вагнера" продолжают их давить. Союзные силы РФ и ЛНР закрепились в Пилипчатино.