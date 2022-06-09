"Азов"* перед сдачей в плен поджигал бункеры и пытался уничтожить вооружение

Украинские военнослужащие и члены "Азова"* перед сдачей в плен с металлургического комбината "Азовсталь" поджигали свои катакомбы и пытались уничтожить вооружение.

Это выяснилось во время разминирования территории мариупольского комбината. Российские бойцы рассказали RT, что полурасплавленные канистры из-под топлива до сих пор лежат там на каждом углу.

Военнослужащие добавили, что, судя по всему, радикалы не испытывали серьёзных проблем с едой и вооружением. Повсюду находили пачки с пшеном, фасолью, горохом и другими продуктами.

"Азовцы"* начали сдаваться в плен в середине мая после почти месяца осады. Всего вышли около 2,5 тысячи боевиков. После этого территорию меткомбината стали разминировать союзные силы. Работы осложняются тем, что украинские бандеровцы оставили после себя много мин и растяжек.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.