СК России допрашивает более 200 офицеров ВСУ, покинувших территорию "Азовстали".
Проводится работа по идентификации личностей сдавшихся боевиков ВСУ и националистов.
На сегодня уже возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел. Число потерпевших увеличивается постоянно: сейчас их уже более 75 тыс. человек, среди которых около 13 тыс. несовершеннолетних.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин собрал в Мариуполе штаб по расследованию преступлений, совершенных бандеровцами в отношении мирного населения и Вооружённых сил РФ на территории Донбасса и Украины.
Напомним, сейчас в Верховном суде ДНР проходит вынесение приговора наёмникам, участвующим в боевых действиях против ВС РФ и сил ЛДНР. На скамье подсудимых два британца и марокканец. Им грозит высшая мера наказания — смертная казнь.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.