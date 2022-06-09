СКР допрашивает более 200 украинских офицеров, вышедших с "Азовстали"

СК России допрашивает более 200 офицеров ВСУ, покинувших территорию "Азовстали".

Проводится работа по идентификации личностей сдавшихся боевиков ВСУ и националистов.

На сегодня уже возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел. Число потерпевших увеличивается постоянно: сейчас их уже более 75 тыс. человек, среди которых около 13 тыс. несовершеннолетних.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин собрал в Мариуполе штаб по расследованию преступлений, совершенных бандеровцами в отношении мирного населения и Вооружённых сил РФ на территории Донбасса и Украины.

Напомним, сейчас в Верховном суде ДНР проходит вынесение приговора наёмникам, участвующим в боевых действиях против ВС РФ и сил ЛДНР. На скамье подсудимых два британца и марокканец. Им грозит высшая мера наказания — смертная казнь.