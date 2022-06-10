Российские военные сейчас пытаются полностью отрезать пути возможного подвоза боевой техники и вооружения группировки ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Однако пока сделать этого не удалось. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Эксперт назвал ситуацию непростой, отметив, что бойцы ВСУ всё ещё продолжают получать гаубицы НАТО М-777.
Зверя загнали в угол, и от этого он становится ещё более жестоким, считает аналитик.
Украинские военные в последние дни просто тупо бьют по мирным кварталам Горловки, Донецка и других населённых пунктов Донбасса. А такого, по словам специалистов, ни разу не было за восемь лет, добавил офицер.
Он подчеркнул, что для уничтожения группировки противника в районе Авдеевки важно окончательно отрезать её от всех возможных путей снабжения и отхода.
Ранее военкор Евгений Поддубный заявил о начале "последней битвы" за Донбасс, говоря о наступлении на Славянск и Краматорск.
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