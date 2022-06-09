В Донбассе начинается решающее сражение, которое пройдёт в районе Славянска и Краматорска. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
"Бои завязываются уже в районе Славянско-Краматорской агломерации, которую формировали вооружённые силы Украины и другие силы киевского режима на протяжении последних восьми лет. По сути, это последняя битва за Донбасс", — заявил журналист в эфире телеканала Россия 1.
Он добавил, что Славянско-Краматорская группировка войск Украины является на сегодня, пожалуй, самым мощным укрепрайоном, который находится в распоряжении Генштаба ВСУ.
Понятно, что именно на Славянск сделана ставка, как политическая, так и военная заключил репортёр.
Ранее боевой офицер Геннадий Алёхин заявил, что перелом во втором этапе спецоперации произойдёт в районе Славянска и Краматорска.
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