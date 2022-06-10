ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и освободили путь на Очаков

После освобождения стратегически важной части Николаевской области — района Кинбурнской косы — российские военные открыли водный путь на город Очаков. Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам источника, Киев скрывает от западных партнёров, что больше не может контролировать обстановку в Днепро-Бугском лимане. Также очаковские власти окончательно отказались от водного сообщения с Кинбурнской косой, а мэр города заявил со ссылкой на Офис президента Украины, что "в этом нет никакого смысла".

На эту новость отреагировал и политолог Марат Баширов. Эксперт считает, что ВС РФ уничтожили ещё и базу НАТО в Чёрном море, которая располагалась в этом районе.

"Пока все смотрят на Донбасс, на Николаевском участке хорошие дела делаются. ВС РФ контролируют Кинбурнскую косу и разбомбили военно-морскую базу НАТО", — констатировал аналитик.