У военных НАТО растут опасения по поводу того, что Россия может получить доступ к секретным технологиям Альянса, захватив поставляемое на Украину вооружение. Тревогу усилила недавняя фотография, сделанная в Запорожской области. Об этом пишет обозреватель Себастьян Шпренгер в статье для издания Defense News. Выдержки из материала публикует "ПолитРоссия".
Автор статьи отмечает, что российские военные могут, изучив трофейное оружие, получить подсказки о том, как работают компоненты поиска и наведения на цель, а также алгоритмы шифрования.
Так, в НАТО серьёзно обеспокоились отправкой на Украину британских ракет Brimstone. Дальность действия снаряда составляет всего 20 километров, при этом он имеет бортовую технологию распознавания цели.
Обозреватель напомнил, что в Сети уже появлялись фотографии целой ракеты, которая попала в руки российских военных в Запорожской области. И данный случай также сильно повлиял на мнение чиновников НАТО.
Встреча западных лидеров должна состояться на следующей неделе в Брюсселе. Британия собирается отправить Киеву морскую версию ракеты Brimstone, чтобы заполнить критический пробел в береговой обороне Украины, пишет Шпренгер.
Но в таком случае существует вероятность того, что морская версия ракеты также окажется в распоряжении военных России в качестве трофея.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.