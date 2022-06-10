Defense News: фотография ракеты Brimstone в Запорожье вызвала тревогу в НАТО

У военных НАТО растут опасения по поводу того, что Россия может получить доступ к секретным технологиям Альянса, захватив поставляемое на Украину вооружение. Тревогу усилила недавняя фотография, сделанная в Запорожской области. Об этом пишет обозреватель Себастьян Шпренгер в статье для издания Defense News. Выдержки из материала публикует "ПолитРоссия".

Автор статьи отмечает, что российские военные могут, изучив трофейное оружие, получить подсказки о том, как работают компоненты поиска и наведения на цель, а также алгоритмы шифрования.

Так, в НАТО серьёзно обеспокоились отправкой на Украину британских ракет Brimstone. Дальность действия снаряда составляет всего 20 километров, при этом он имеет бортовую технологию распознавания цели.

Обозреватель напомнил, что в Сети уже появлялись фотографии целой ракеты, которая попала в руки российских военных в Запорожской области. И данный случай также сильно повлиял на мнение чиновников НАТО.

Встреча западных лидеров должна состояться на следующей неделе в Брюсселе. Британия собирается отправить Киеву морскую версию ракеты Brimstone, чтобы заполнить критический пробел в береговой обороне Украины, пишет Шпренгер.

Но в таком случае существует вероятность того, что морская версия ракеты также окажется в распоряжении военных России в качестве трофея.