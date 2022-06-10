Подберёзкин: задачу по ликвидации Зеленского не ставили перед российской армией

Задача ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского пока перед российскими военными не стоит. Об этом заявил директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин.

По его словам, Зеленского технически достаточно сложно взять в плен, ведь он не является заложником. Кроме того, историк отметил, что президента Украины и приближённых к нему политиков охраняют иностранные спецслужбы или ЧВК.

При этом он подчеркнул: в ликвидации Зеленского нет никакой "политической целесообразности". Как пояснил Подберёзкин, даже если в помещение, где находится украинский президент, прилетит "Калибр", то это не решит весь комплекс проблем в отношениях между Москвой и Киевом.

"Если будет поставлена задача на ликвидацию, того же Зеленского надо будет караулить, а это уже специальная операция примерно по той же аналогии, как в своё время ликвидировали Басаева или Дудаева. Но такая задача сейчас не ставится", — сказал профессор в интервью argumenti.ru.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что полная денацификация Украины должна включать ликвидацию режима Зеленского.