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Рогов: визит-гастроль Зеленского в Запорожье не помог бойцам ВСУ

Силовые структуры

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с украинскими солдатами в районе линии боевого соприкосновения в Запорожской области не добавила уверенности ВСУ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: визит-гастроль Зеленского в Запорожье не помог бойцам ВСУ

В интервью ТАСС он напомнил: Зеленский приезжал в Запорожье на прошлых выходных. При этом Рогов не исключил, что присутствие президента Украины на передовой было постановочным.

По его словам, прорывов со стороны ВСУ не осуществляется. Состояние противника, пояснил представитель военно-гражданской администрации, приближается к панике.

"Состояние ВСУ нисколько не улучшил корявый и смешной визит-гастроль Зеленского, потому что это выглядело неестественно, испуганно и не добавило доверия и какой-либо уверенности украинским боевикам", — сказал Рогов.

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации освободили порядка 70 процентов территории Запорожской области. Киев продолжает контролировать областной центр.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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