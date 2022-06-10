Карасёв: Путин и Эрдоган хотят поделить Чёрное море на двоих

Анкаре выгодно, чтобы Москва усилилась в акватории Чёрного моря, лишив Киев Николаева и Одессы.

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, в этом случае Вашингтон и Лондон потеряют интерес к Украине и перестанут быть там игроками

"А что, ему (Эрдогану — Прим. ред.) плохо вместе с Россией быть хозяином Чёрного моря? Россия же не оставила в стороне план взятия Одессы и Николаева, оставить нас без моря. Оставить нас без него — значит, не надо подписывать никакие договоры про демилитаризацию. Ее не будет. Без Чёрного моря мы не будем интересны никому, с военной точки зрения. Зачем британцам Украина, если нет выхода к морю", — отмечает аналитик.

Карасёв подчёркивает, что, когда РФ укрепится там, то они с Турцией будут полноценными хозяевами Чёрного моря.

"У него Босфор, доктрина Монтрё, у Владимира Путина — Севастополь, Черноморский флот. Всё. Где Америка, где Британия?", — подытожил эксперт.