ПВО России сбили штурмовик Су-25 ВВС Украины при попытке атаки позиций ВС РФ

Российским зенитчикам удалось сбить украинский штурмовик Су-25 на Изюмском направлении в районе населённого пункта Долгенькое Харьковской области. По данным Телеграм-каналов, штурмовики ВВС Украины работали по позициям российских военных на протяжении двух дней. Система ПВО осуществила перехват одного из самолётов и нанесла ракетный удар, когда Су-25 попытался скрыться. Второму штурмовику удалось ускользнуть.

"Сработала грамотно выставленная засада и, с расходом в две ракеты, один из штурмовиков был сбит. Шли самолёты где-то на 70 метрах высоты, и после попадания машина упала очень быстро", — отмечается в Телеграм-канале "Старше Эдды".