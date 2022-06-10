В ходе специальной военной операции российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Днепропетровска. В результате на одном из объектов произошёл пожар. По некоторым данным, разрушено хранилище западного вооружения.
Жители города отмечают, что ракетный удар был нанесён Ночью 10 июня около 4 утра. В Днепропетровске объявлен режим тревоги.
"В одном из районов Днепра видно сильное задымление. На место пожара прибыли спасатели, которые приступили к тушению пожара", — сообщают местные Телеграм-каналы.
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Наиболее вероятной моделью развития России на ближайшие 10-15 лет должна стать стратегия "технологического острова", заявил спецпредставитель президента по вопросам технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.