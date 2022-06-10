ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам Днепропетровска

В ходе специальной военной операции российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Днепропетровска. В результате на одном из объектов произошёл пожар. По некоторым данным, разрушено хранилище западного вооружения.

Жители города отмечают, что ракетный удар был нанесён Ночью 10 июня около 4 утра. В Днепропетровске объявлен режим тревоги.

"В одном из районов Днепра видно сильное задымление. На место пожара прибыли спасатели, которые приступили к тушению пожара", — сообщают местные Телеграм-каналы.