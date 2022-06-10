Авидзба: "Украинские боевики могут заминировать химпредприятие в Авдеевке"

Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба считает, что существует большая вероятность минирования химического предприятия на территории населённого пункта Авдеевка.

"Поверьте, наш противник минирует все. Потому что они понимают, что больше никогда сюда не вернутся и пытаются по максимуму навредить этой земле", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин сообщил, что российские военные сейчас пытаются полностью отрезать пути возможного подвоза боевой техники и вооружения группировки ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. По его словам, зверя загнали в угол, и от этого он становится ещё более жестоким.