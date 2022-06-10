В США высоко оценили российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор"

Россия использует в спецоперации на Украине боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которая не имеет аналогов в армиях западных стран, пишет американское издание 19FortyFive.

"Терминатор" — это машина совершенно нового класса. Он призван занять в современной войне нишу, не имеющую прямых аналогов в истории. Опыт применения в боевых действиях определит будущее этой машины", — отмечает автор статьи.

По его словам, от успеха БМПТ в боях на Украине будет зависеть экспортный потенциал боевой машины. Некоторые иностранные заказчики уже находятся под впечатлением от этого вооружения и хотят купить у России "Терминаторы".

Министерства обороны многих стран мира и военные эксперты с интересом наблюдают за использованием Россией БМПТ на Украине. Для обеспечения поддержки танков армии западных государств всё ещё используют общевойсковые силы, тогда как Россия создала для этих целей специальную боевую машину.

"Терминатор" вооружён спаренными 30-мм автоматическими пушками, которые можно заряжать разными типами боеприпасов. Кроме того, на борту у БМПТ находятся четыре противотанковые ракеты "Атака", два гранатомета АГ-17Д и пулемёт.