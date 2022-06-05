"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку

Первый боевой опыт российских машин поддержки танков "Терминатор" оказался настолько эффективным, что украинским боевикам теперь надо менять тактику. Иначе история с окружением Северодонецка повторится в другом месте.

Первые сведения об участии "Терминаторов" в СВО начали появляться месяц назад. А недавно информацию об их участии в операции по окружению Северодонецка опубликовали и СМИ Украины.

В Попасной и потом в Северодонецке могли появиться три взвода по три БМПТ в каждом. Основное их новшество — смешанная система управления огнём.

Щадить "Терминаторы" не стали: первой задачей БМПТ стало блокирование Попасной и зачистка от украинской бронетехники пригородов. Значительная часть работы пришлась на ночь — именно в это время ВСУ перемещали технику и меняли позицию, чтобы утром не быть уничтоженными. Но эту задачу пресекали новые машины, при этом, не входя в зону непосредственного огневого контакта, — почти все цели они поражают с 5 километров.

Ну а реализовать прорыв ВС РФ к Северодонецку удалось благодаря именно "Терминаторам" — рано утром 26 мая два взвода нанесли удары по бандеровцам. В ходе стремительной атаки были уничтожены не менее 8 танков (поставленных Польшей) и 3 БТР боевиков, а защищённые объекты противника добили подоспевшие танки.