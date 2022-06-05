Первый боевой опыт российских машин поддержки танков "Терминатор" оказался настолько эффективным, что украинским боевикам теперь надо менять тактику. Иначе история с окружением Северодонецка повторится в другом месте.
Первые сведения об участии "Терминаторов" в СВО начали появляться месяц назад. А недавно информацию об их участии в операции по окружению Северодонецка опубликовали и СМИ Украины.
В Попасной и потом в Северодонецке могли появиться три взвода по три БМПТ в каждом. Основное их новшество — смешанная система управления огнём.
Щадить "Терминаторы" не стали: первой задачей БМПТ стало блокирование Попасной и зачистка от украинской бронетехники пригородов. Значительная часть работы пришлась на ночь — именно в это время ВСУ перемещали технику и меняли позицию, чтобы утром не быть уничтоженными. Но эту задачу пресекали новые машины, при этом, не входя в зону непосредственного огневого контакта, — почти все цели они поражают с 5 километров.
Ну а реализовать прорыв ВС РФ к Северодонецку удалось благодаря именно "Терминаторам" — рано утром 26 мая два взвода нанесли удары по бандеровцам. В ходе стремительной атаки были уничтожены не менее 8 танков (поставленных Польшей) и 3 БТР боевиков, а защищённые объекты противника добили подоспевшие танки.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.