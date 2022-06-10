Guardian: потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек в сутки

Большие потери на Украине могут привести СВО к "переломному моменту".

Это в The Guardian написал журналист Дэн Саба.

"Потери в Украине составляют от 600 до 1000 человек (убитых и раненых) в день… Это представляет собой чрезвычайные потери в живой силе и боевом составе", — пишет автор.

Более 20 тысяч потерь в месяц — заставляет задуматься, в каком состоянии будут ВСУ, если спецоперация затянется.

Ситуация настолько острая, что наёмники с боевым опытом могут оказаться на передовой после пересечения границы менее чем через месяц. Но высокий уровень потерь, о котором сейчас открыто говорят, может стать и сдерживающим фактором для новобранцев.

Запад предпочитает не обсуждать влияние СВО на Украину, вместо этого подчеркивая российскую проблему.

У ВСУ недостаточно боеприпасов — они сами это признают. Киев использует от 5 тысяч до 6 тысяч снарядов в день и уже свои запасы советских 152-мм снарядов исчерпал. Сейчас украинские войска используют 155-мм гаубицы НАТО, однако неясно, сколько их всего в распоряжении боевиков.