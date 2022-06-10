Прилепин предложил обменять приговоренных к смерти наёмников на Зеленского

Писатель, политический деятель и ополченец Захар Прилепин дал свой комментарий по поводу обещания Киева включить британцев, которых приговорили в ДНР к смертной казни, в список на обмен пленными.

По его словам, подобные заявления являются какой-то "незамысловатой наглостью". Прилепин также предложил поменять наёмников на украинского президента Владимира Зеленского.

"На Зеленского можем обменять. Обсудите с ним. Не хочет ли он обменяться. Мы его включим в список", — пишет боец ДНР в своём аккаунте мессенджера.

Напомним, наёмники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил граждан Британии, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, воевавших в Донбассе на стороне киевского режима, к смертной казни. Боевики признаны виновными по нескольким уголовным статьям, включая действия, направленные на захват власти и наёмничество.