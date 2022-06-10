Накануне Верховный суд ДНР приговорил двух британцев к смертной казни. На Западе уже отреагировали возмущением в СМИ.
Прокомментировал приговор и военный корреспондент Александр Сладков.
"Они хотели сами убивать, а их трогать нельзя. Я все время стараюсь донести свое понимание ситуации: мы для англосаксов недолюди. Они — колонизаторы, мы — пигмеи (в смысле — непонятные полуодетые существа с луками и копьями). Они давно решили, что мы, все остальные народы, всё испытываем по-другому: страх, любовь, радость. Не так утонченно, как они, словно мы — грубые животные", — пишет журналист в мессенджере.
По его словам, англосаксы и общаются со славянами, как с животными, даже на уровне дипломатов, а остальные, "прирученные пигмеи" вторят Западу. Например, Польша.
"И тут — повешенье "белых людей"! (…) Пусть привыкают к такому вот варианту. Для колонизаторов он тяжёл, трудно принять мысль, что ты больше не вершитель судеб мира", — отметил военкор.
Сладков подчеркнул, что такого исхода год назад и придумать было нельзя — англосаксы же недотроги и, по их мнению, "Хусейна можно вешать, а англосакса нельзя".
Но мир меняется, подытожил журналист.
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