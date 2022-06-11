Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что приговор суда Донецкой Народной Республики к смертной казни иностранных наёмников не имеет ничего общего с международным правом и "цивилизованным миром".
По мнению украинского прокурора, так поступали только в "диких племенах".
"Эти люди — военные, которые имеют статус комбатантов. Они вполне легально принимали участие в военных действиях. Мы называем их комбатантами. Женевская конвенция полностью оправдывает их", — заявила Венедиктова. — Цивилизованные люди так не поступают".
По словам генпрокурора, сейчас Киев делает всё, чтобы освободить иностранных наёмников и вернуть их на территорию Украины. Однако умолчала, почему до сих пор в конфликт не вмешались британские власти.
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