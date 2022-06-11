Кедми: Киев перешёл к "утилизация украинского генофонда"

Решение Генштаба Украины мобилизовать женщин, которые уже состоят на воинском учёте, а позже и гражданских, это прямая дорога к "утилизации генофонда" страны, считает израильский военный эксперт Яков Кедми.

Как подчеркнул Кедми, подобный ход со стороны киевского режима призван сохранить действующую власть и никак не связано с интересами страны.

"Похоже, настал черёд утилизации украинок. А вообще, это просто страшно — кровавый режим жертвует генофондом нации во имя своего сохранения…", — заявил Кедми.

Ранее Pravda.Ru цитировала информацию из приказа украинского генштаба о том, что всех украинок от 18 до 60 лет, которые состоят на воинском учёте, должны мобилизовать до 15 июня, а до конца месяца внести в списки военнообязанных всех остальных женщин.