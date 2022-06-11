Генштаб ВСУ приказал с 15 июня начать мобилизацию женщин на Украине

Начальник Генштаба украинской армии издал приказ о начале мобилизации женщин. Подписанный документ опубликовал российский военный эксперт Борис Рожин.

Генерал-лейтенант Сергей Шаптала приказал центрам комплектации ВСУ до 15 июня подготовить список женщин, стоящих на воинском учёте. К концу месяца военкоматы страны должны поставить на учёт всех украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Уточняется, что женщин мобилизуют для "бесперебойного пополнения потерь личного состава".

Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Харьковская военно-гражданские администрации обязаны организовать дополнительные центры размещения и воинской подготовки мобилизованных.