Начальник Генштаба украинской армии издал приказ о начале мобилизации женщин. Подписанный документ опубликовал российский военный эксперт Борис Рожин.
Генерал-лейтенант Сергей Шаптала приказал центрам комплектации ВСУ до 15 июня подготовить список женщин, стоящих на воинском учёте. К концу месяца военкоматы страны должны поставить на учёт всех украинок в возрасте от 18 до 60 лет.
Уточняется, что женщин мобилизуют для "бесперебойного пополнения потерь личного состава".
Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Харьковская военно-гражданские администрации обязаны организовать дополнительные центры размещения и воинской подготовки мобилизованных.
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