Германия блокировала поставку танков Украине из Испании

Немецкая газета Spiegel сообщает, что Германия может заблокировать поставку испанских танков Leopard 2a4 для украинской армии.

Так, Берлин якобы не согласен с планами испанцев передать 40 бронированных машин для нужд ВСУ. Издание заявляет, что между странами Европы есть некая договоренность о непредоставление танков в ВСУ. Насколько права немецкая газета, покажет время.

Также отмечается, что, если бы ФРГ согласилась, это был бы первый случай, когда НАТОвские танки поставили бы Украине.

Киев продолжает просить уЗапада вооружение..