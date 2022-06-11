Немецкая газета Spiegel сообщает, что Германия может заблокировать поставку испанских танков Leopard 2a4 для украинской армии.
Так, Берлин якобы не согласен с планами испанцев передать 40 бронированных машин для нужд ВСУ. Издание заявляет, что между странами Европы есть некая договоренность о непредоставление танков в ВСУ. Насколько права немецкая газета, покажет время.
Также отмечается, что, если бы ФРГ согласилась, это был бы первый случай, когда НАТОвские танки поставили бы Украине.
Киев продолжает просить уЗапада вооружение..
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