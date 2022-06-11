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Филипоненко: бойцы ВСУ обменивают западное вооружение на еду и воду

Силовые структуры

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, случаи обмена западного оружия на еду и воду были замечены на линии боевого соприкосновения.

Военнослужащие ВСУ не могут пользоваться оружием, которое поставили на Украину западные страны. В то же время они нуждаются в продуктах и питьевой воде из-за низкого уровня обеспечения украинских подразделений. Именно поэтому солдаты ВСУ вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, чтобы "выжить".

"На целом ряде направлений были отмечены факты того, что приходили и, соответственно, в частном порядке пытались менять те или иные образцы вооружения на припасы, продовольствие", — отметил Филипоненко.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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