По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, случаи обмена западного оружия на еду и воду были замечены на линии боевого соприкосновения.
Военнослужащие ВСУ не могут пользоваться оружием, которое поставили на Украину западные страны. В то же время они нуждаются в продуктах и питьевой воде из-за низкого уровня обеспечения украинских подразделений. Именно поэтому солдаты ВСУ вынуждены искать выход из сложившейся ситуации, чтобы "выжить".
"На целом ряде направлений были отмечены факты того, что приходили и, соответственно, в частном порядке пытались менять те или иные образцы вооружения на припасы, продовольствие", — отметил Филипоненко.
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