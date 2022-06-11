Линин: зарплата иностранных наёмников больше, чем у солдат ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал желающих по всему миру вступить в Иностранный легион. Ряды ВСУ пополняют всё новые боевики из разных стран, которые пытаются обогатиться за счёт участия в украинском конфликте.

Военный эксперт Евгений Линин отметил, что большинство наёмников получают деньги не от Киева. Например, французские военные, которые отправляются на Украину, берут на работе отпуск с сохранением заработной платы. Выходит около 1,5 тысячи долларов в месяц. Наёмники из американской компании Academi получают около 10 тысяч долларов ежемесячно.

"Если мы внимательно посмотрим тот бюджет, который выделяют США для военной помощи Украине, то увидим, что его львиная часть остается в США и идёт на финансирование различных инструкторов, военные мероприятия, оружие и тому подобное. Так вот здесь как раз и "зарыта" доля Academi", — отметил Линин в беседе с "МК".

Иностранный легион на Украине является одним из подразделений ВСУ, поэтому зарплату этим боевикам выделяет Киев. Доход гораздо выше, чем у простых солдат украинской армии, и варьируется от 1500 до 3000 евро в месяц.

"Украина напрямую не несёт издержек на содержание этих подразделений. Они получают помощь со всего Запада, как правило, это деньги Госдепа США либо каких-то западных специальных служб. Из них и финансируются все эти организации", — объяснил эксперт.