Киев: если Путин победит, "потешные войска" ЕС не остановят союз РФ и Украины

Внештатный советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предостерёг Европу и мир от "победы Путина". По его словам, если Россия "выиграет" спецоперацию, то объединит силы уже против Европы.

По словам Арестовича, если к России прибавится армия Украины и Белоруссии, то Европе не выстоять.

"Допустим, если Путин победит. И к 1,5-миллионной российской армии присоединится ещё 500 тысяч украинской армии. Все видели, как мы можем воевать. И всё это тогда поедет в Европу. И где тогда потешные европейские войска смогут остановить союз Украины и России, если таковой случится, да плюс ещё Беларуссия?", — заявил Арестович.

На фоне своих объяснений советник ОП Зеленского призвал Запад увеличить поставки оружия на Украину. Кроме того, Арестович подчеркнул, что только благодаря украинцам, Россия смогла побеждать в войнах на протяжении сотен лет. По мнению политика, не одно сражение не увенчалось бы успехом без участия Незалежной.