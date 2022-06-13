Кедми: ВСУ несут огромные потери в ходе ВСО на Украине

С начала специальной операции ВСУ потеряли около 60 тысяч военных.

Об этом сообщает военный эксперт Яков Кедми.

ВСУ несут большие потери в ходе спецоперации Армии России в Донбассе. Участие в СВО приняли только 15 процентов от общего числа российских военных.

Порядка 60 тыс. украинских боевиков было убито с начала боевых действий. К ним можно также добавить немалое количество пленных и пропавших без вести. Итого, потери увеличиваются до 70 тысяч.

По словам аналитика, около 300-400 украинских военнослужащих погибают на Украине ежедневно.

Ранее он отмечал, что Москва не будет применять атомное оружие по ЕС, так как там нет важных для РФ целей. Но такие цели есть за океаном, и речь идет не о городах, подчёркивает обозреватель.

Вашингтон сегодня не готов к ядерному противостоянию с Кремлём, заявил эксперт. Это понимают и в Вашингтоне, где всё чаще слышны заявления о необходимости дипломатического решения украинского конфликта.

Штатам стоит хорошо задуматься, стоит ли "какая-то" Украина того, чтобы ввязываться в гибельное противостояние с РФ, где американцы однозначно проиграют, подытожил Кедми.

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