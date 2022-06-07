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Кедми: Россия выходом из СНВ-III доведёт США до истерики

Силовые структуры

Москва может довести Вашингтон до самой сильной истерики в истории, если сыграет на опережение в выходе из стратегических соглашений.

Кедми: Россия выходом из СНВ-III доведёт США до истерики

Это заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

США являются главными нарушителями своих же соглашений, причем это происходит из-за восприятия Белым домом остального мира через призму своих законов. И американцы могут выйти из соглашения, сославшись на национальное право.

"И вообще исполнение каких-либо обязательств, соглашений, договоров американцами — это для лохов. Мол, вы обязаны исполнять — а мы нет. Трудно найти какое-нибудь соглашение, которое бы они не нарушили", — заявил аналитик.

Самым болезненным ответом на политику США со стороны Кремля Кедми считает односторонний выход из СНВ-3. Градус истерики будет самым высоким в истории, уверен эксперт.

"Или что, Россия хочет ждать, пока они объявят о выходе? Зачем? Один раз окажите им уважение и скажите: на этот раз Россия освобождает вас от обязательств, Россия сама выйдет из соглашения. И посмотрим, что вы будете делать. Думаю, выход из этого соглашения сейчас был бы очень интересным экспериментом. В Вашингтоне еще какая истерика будет! Это будет большая истерика, чем после запуска первого советского спутника", — сказал обозреватель в эфире канала "Россия 1".

Президент Байден в начале 2021 г. продлил срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на 5 лет без всяких условий. Это стало одним из его первых решений после вступления в должность.

При этом в Госдепе признают, что санкции против России могут быть использованы в качестве торга в переговорах о судьбе соглашения. Вероятно, США намерены выторговать что-то, предлагая отмену санкций.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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