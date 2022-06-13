Глава МО Украины Резников: "Европа либо не совсем понимает, что происходит?"

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в очередной раз упрекнул Европу в недостаточных поставках оружия.

Заявил он это в беседе с изданием The Economist.

"Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась", — сказал министр обороны в интервью.

По его словам, для Берлина и Парижа Украина — "раздражающее препятствие" на пути к комфортной жизни. Резников признался, что после переговоров с французскими и немецкими коллегами "может бросить несколько отборных слов".

Потери в СВО сейчас составляют 100-200 человек в день, сказал глава военного ведомства Украины.

"Нам нужна помощь, причем быстро, потому что цена любой задержки измеряется украинской кровью", — отметил он.