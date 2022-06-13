Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в очередной раз упрекнул Европу в недостаточных поставках оружия.
Заявил он это в беседе с изданием The Economist.
"Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась", — сказал министр обороны в интервью.
По его словам, для Берлина и Парижа Украина — "раздражающее препятствие" на пути к комфортной жизни. Резников признался, что после переговоров с французскими и немецкими коллегами "может бросить несколько отборных слов".
Потери в СВО сейчас составляют 100-200 человек в день, сказал глава военного ведомства Украины.
"Нам нужна помощь, причем быстро, потому что цена любой задержки измеряется украинской кровью", — отметил он.
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