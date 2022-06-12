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Министр обороны Резников признал отправку в армию необученных солдат

Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников признал в интервью The Economist отправку на фронт необученных солдат-добровольцев, которые там гибнут.

Министр обороны Резников признал отправку в армию необученных солдат

"Возвращающиеся с фронта солдаты говорят о беспорядочном командовании и дефиците боеприпасов. Неопытные, молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей", — сообщает издание.

"А как ещё может быть? Молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто не хочет, и они умирают… Мир должен об этом знать", — заявляет в этой же публикации Резников.

Глава Министерства обороны Украины Резников также обвинил Запад в том, что они теряют интерес к теме СВО и соответственно поддержке ВСУ.

"Прагматизм снова оказался куда сильнее западных ценностей", — подытожил он в интервью The Economist.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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