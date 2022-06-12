Министр обороны Украины Алексей Резников признал в интервью The Economist отправку на фронт необученных солдат-добровольцев, которые там гибнут.

"Возвращающиеся с фронта солдаты говорят о беспорядочном командовании и дефиците боеприпасов. Неопытные, молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей", — сообщает издание.

"А как ещё может быть? Молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто не хочет, и они умирают… Мир должен об этом знать", — заявляет в этой же публикации Резников.