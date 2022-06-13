Сергей Марков: битва за Северодонецк решит исход спецоперации ВС РФ на Украине

Освобождение Северодонецка будет решающим для всей спецоперации России в Донбассе. От такого удара ВСУ не смогут оправиться, уверен политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, киевский режим сделал последнюю ставку и сосредоточил в районе около 90 тысяч солдат и резервистов, собранных по всей стране. Именно эту группировку сейчас "перемалывают" Вооруженные силы РФ мощнейшими артиллерийскими и ракетными ударами.

"По сути дела там, в Северодонецке, сейчас идет уничтожение украинской армии", — уточнил Марков.

Главная цель Зеленского: удерживать хотя бы часть города до 15 июня. На эту дату назначена встреча министров обороны стран-членов НАТО в Рамштайне, и украинский президент надеется, что те примут решение выделить ВСУ новое оружие.

Политолог отметил, что обреченность обороны Северодонецка понимают и в Пентагоне, потому США советуют Киеву отвести войска, пока их не уничтожила российская армия.