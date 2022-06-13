Освобождение Северодонецка будет решающим для всей спецоперации России в Донбассе. От такого удара ВСУ не смогут оправиться, уверен политолог Сергей Марков.
По мнению эксперта, киевский режим сделал последнюю ставку и сосредоточил в районе около 90 тысяч солдат и резервистов, собранных по всей стране. Именно эту группировку сейчас "перемалывают" Вооруженные силы РФ мощнейшими артиллерийскими и ракетными ударами.
"По сути дела там, в Северодонецке, сейчас идет уничтожение украинской армии", — уточнил Марков.
Главная цель Зеленского: удерживать хотя бы часть города до 15 июня. На эту дату назначена встреча министров обороны стран-членов НАТО в Рамштайне, и украинский президент надеется, что те примут решение выделить ВСУ новое оружие.
Политолог отметил, что обреченность обороны Северодонецка понимают и в Пентагоне, потому США советуют Киеву отвести войска, пока их не уничтожила российская армия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.